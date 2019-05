Britney Spears sleept haar vader voor de rechtbank

Het gaat van kwaad naar erger met Britney Spears. Naar verluidt heeft de Amerikaanse zangeres een klacht ingediend tegen haar vader. Ze beweert immers dat hij haar gedwongen heeft om zich te laten opnemen.

Het stormt al een tijdje ten huize Britney Spears. Enkele maanden geleden cancelde ze haar ‘Domination’-show in Las Vegas. Naar eigen zeggen deed ze dat om bij haar zieke vader te zijn, maar nu blijkt er veel meer aan de hand te zijn. De 37-jarige zangeres sleept haar vader voor de rechter. “Mijn pa heeft mij verplicht om naar die psychiatrische instelling te gaan en heeft ervoor gezorgd dat ik gedrogeerd werd met zware medicijnen”, lezen we in TV Familie.

Smerige zet







Ook haar advocaat bevestigt dat verhaal. Hij benadrukt dat Jamie Spears, die het fortuin van Britney beheert, de macht over zijn dochter wil behouden. “Haar vader is bang om de controle over zijn beroemde dochter te verliezen. Nu Britney steeds beter en sterker wordt (ze ging door een zwarte periode als gevolg van een bipolaire stoornis; red.), wil ze zelf weer de controle over haar eigen leven. En daar waren steeds meer ruzies over met haar vader. Daaruit concludeerde hij dat ze opnieuw in de knoop ligt met zichzelf en dwong hij haar tot een opname in de psychiatrie. Maar eigenlijk was dat een smerige zet van hem om aan de macht te blijven in haar leven”, klinkt het.

Einde carrière?

Manager Larry Rudolph betreurt de ontwikkelingen. “Hij was degene die Britney indertijd van de ondergang heeft gered. Ze heeft heel veel aan haar vader te danken. En ze wás hem ook dankbaar. Ik weet niet wat er de laatste weken gebeurd is. Ik hoor de zaken ook maar via via. Maar ik hoor genoeg om te beseffen dat dit een drama is. Zoals ik het zie, denk ik dat de carrière van Britney wel eens voorbij kan zijn”.

“Ze is momenteel zeker niet in staat om op te treden, laat staan om terug te keren naar Las Vegas voor een hele reeks concerten. En ook de geplande wereldtournee van 2020 zal worden geschrapt. Dit is een zware klap, ik denk niet dat dit nog goed komt. Het belangrijkste is natuurlijk dat Britney zelf weer helemaal op haar effen komt. Maar daarvoor zal ze weer rust moeten vinden. In haar hoofd, in haar leven en eerst en vooral in haar familie”, luidt het.