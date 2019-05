Ivan Leko verlaat Club Brugge

Ivan Leko (41) is niet langer coach van Club Brugge. Het vertrek van de Kroaat, dat al even in de lucht hing, is vandaag officieel bekendgemaakt door blauw-zwart. Leko volgde in de zomer van 2017 Michel Preud’homme op bij de Bruggelingen. Voor de Kroaat was het een terugkeer naar Jan Breydel, waar hij van 2005 tot 2008 een stek had op het middenveld. Zijn eerste stappen als trainer zette hij bij Oud-Heverlee Leuven en Sint-Truiden, waarmee hij de finale van Play-off II verloor.

Bij Club Brugge kende Leko twee succesvolle seizoenen. In 2018 loodste hij zijn team naar de landstitel en begin 2019 werd hij op het gala van de Gouden Schoen verkozen tot Coach van het Jaar. Dit seizoen bleven de West-Vlamingen tot twee speeldagen voor het einde van Play-off I in de running voor de titel, die uiteindelijk naar Racing Genk ging. Tussendoor werkte Club Brugge een prima Champions League-campagne af (derde met 6 punten in poule met Dortmund, Atlético Madrid en AS Monaco).







Leko, die in oktober een nacht in de cel doorbracht in het kader van operatie Propere Handen, nam zondag na de thuismatch tegen Antwerp al uitgebreid afscheid van de supporters.

Racing Genk-coach Philippe Clement is de mogelijke opvolger van Leko bij Club. Deze week praat hij niet alleen met Genk, maar ook met verschillende andere geïnteresseerde clubs zoals Club Brugge.

bron: Belga