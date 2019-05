Fraudeonderzoek Belgisch voetbal – Olivier Myny “was zich van geen kwaad bewust”

Olivier Myny, die spijtoptant is geworden in het tuchtdossier omtrent matchfixing, liet dinsdag aan de rechters van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB weten dat hij zich van geen kwaad bewust was, toen Thomas Troch hem op de hoogte bracht van Mechelse interesse. “Ons telefoongesprek was gewoon luchtig”, legde de ex-speler van Waasland-Beveren zelf uit. De 24-jarige Myny speelde tot vorig seizoen voor Waasland-Beveren en is de enige speler die terechtstaat in het matchfixingdossier. Hij is spijtoptant bij de KBVB en deelde in ruil voor strafvermindering nieuwe informatie. Myny wordt door het Bondsparket vervolgd wegens het verzaken aan de meldingsplicht, en riskeert daarvoor een jaar sanctie (waarvan elf maanden voorwaardelijk).

Zijn betrokkenheid bij het dossier kan worden teruggeleid tot een telefoongesprek met zijn toenmalige makelaar Thomas Troch. Die belde Myny daags voor de bewuste degradatiewedstrijd Mechelen/Waasland-Beveren op 11 maart 2018 op en vermeldde dat er een contract voor Myny klaarlag bij Malinwa. “Wil je dat ik de bal erover trap”, antwoordde Myny naar eigen zeggen met luchtige ondertoon. “Misschien moet je tijdens de match niet gaan vieren voor hun ogen als je scoort. En laat je in de slotminuten niet zomaar vallen”, aldus Troch.

“Myny hoort gewoon dat KV Mechelen gewoon interesse heeft in hem, wat eigenlijk al sinds januari dat jaar bekend was. Toen was een transfer dichtbij, maar stond Waasland-Beveren in de weg. Myny wist op het moment van telefoontje van Troch niet dat het gesprek verdacht was”, legde zijn vertegenwoordiger Jesse De Preter uit.

“Houd u wat in als je scoort tegen KV Mechelen, he Olivier. Want misschien ligt er wel een contract klaar”, citeerde Myny zijn vorige makelaar. “Dat leek mij toen allemaal onschuldig”, beoordeelt de speler zelf. “Pas toen ik besefte in welke situaties ik was beland, heb ik daarover openlijk gepraat met de onderzoeksrechter. En later ook met de onderzoekscoördinator. Thomas Troch vertegenwoordigt me al sinds ik achttien ben. Dat gesprek leek zo luchtig. Ik was mij van geen kwaad bewust.”

Jesse De Preter voegde er nog aan toen dat Troch en Myny beiden verklaarden dat ze het gesprek niet beschouwden als een onderhandeling.

bron: Belga