Fraudeonderzoek Belgisch voetbal – Jozef Van Remoortel tegen bondsprocureur: “U verdraait mijn woorden”

Jozef Van Remoortel, ex-voorzitter van Waasland-Beveren, haalde dinsdag tijdens zijn verdediging tegen een mogelijke schorsing van twee jaar voor de Geschillencommissie Hoger Beroep flink uit naar het Bondsparket. “Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat u deze fouten conclusies trekt.” Jozef van Remoortel wordt vervolgd voor het verzaken aan de meldingsplicht en riskeert twee jaar schorsing. Het bestuurslid van de Waaslanders zou volgens het Bondsparket benaderd zijn geweest door KV Mechelen, maar ontkent dat stellig. “Ik kon niet geloven dat ik me hier moest verantwoorden”, aldus Van Remoortel. “Ik viel letterlijk van mijn stoel. Ik heb open gecommuniceerd en altijd geantwoord op de vragen. Ik heb nooit iets vernomen dat er iets geweest was. Ik heb nooit gesproken met bestuurders van KV Mechelen.”

Zijn advocate Elisa Van Bocxlaer maakte net als heel wat voorgangers het tuchtdossier met de grond gelijk. “Als we dat allemaal van de daken schreeuwen, loont het misschien wel de moeite om daar eens naar te luisteren”, sprak ze de voorzitter direct aan. De rechten van verdediging, de onontvankelijkheid van de bondsactie en het onvolledige dossier passeerden de revue. “De verjaringstermijn is acht jaar, dus laten we wachten tot het strafonderzoek afgerond is zodat we een volledig dossier hebben. Ik zeg: doe u het goed, of doe het niet. De huidige gang van zaken kan u als jurist toch ook niet aanvaarden. Bepaalde gegevens worden u bewust ontzegd, en dus kan u niet tot een correcte beslissing komen. Alle beklaagden gaan gebukt onder deze gang van zaken.”

“De beschuldiging tegenover mijn cliënt stamt voort uit een ‘synthese’ van een telefoongesprek met meneer Huyck. Een gesprek waarvan er niet eens een transcriptie in het dossier zit. Wellicht contact met Johan Timmermans? Dat zijn vermoedens gestoeld op sfeerschepperij, maar niet op bewijzen.”

“Dat de conclusie is dat ik meegewerkt heb aan matchfixing, daar kan ik met mijn hoofd niet bij. Ge moet maar durven. Men verdraait woorden en schuift allerlei zaken in mijn schoot. Ik ben honderd procent onschuldig. Mijn hele leven heb ik niets anders gedaan dan me sociaal in te zetten voor iedereen. Ik heb in het voetbal altijd op een correcte manier gewerkt, tot in het provinciaal voetbal”, besloot Van Remoortel zelf.

