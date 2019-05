Fraudeonderzoek Belgisch voetbal – Iedereen heeft gepleit, nu is bondsprocureur Kris Wagner aan zet

De vijftien beklaagden in de tuchtprocedure omtrent mogelijke matchfixing in Mechelen/Waasland-Beveren vorig seizoen hebben hun pleidooien kunnen houden, en ook de vrijwillige tussenkomende partijen deden hun zegje. Nu is het de beurt aan bondsprocureur Kris Wagner om het legertje topadvocaten van repliek te dienen. “Aan zaterdagvoormiddag heb ik genoeg”, schuwde Wagner dinsdag de grootspraak niet. Hoeveel tijd de bondsprocureur nodig heeft komende zaterdag, vroeg de voorzitter van de Geschillencommissie Hoger Beroep dinsdag. “Een voormiddag is genoeg”, antwoordde Wagner kalm. De voorbije dagen werd zijn dossier nochtans helemaal met de grond gelijk gemaakt door gerenommeerde pleiters als Jan De Man, Joris Van Cauter en Joost Everaert. De bondsprocureur bleef net als onderzoekscoördinator Ebe Verhaegen stoïcijns onder de soms vernietigende pleidooien.

Wagners tijd komt dan ook nog. De bondsprocureur heeft tot donderdagavond (23.59 uur) de tijd om zijn schriftelijke repliek door te sturen naar alle betrokken partijen, waarna zij nog een dag hebben om bijkomende vragen te stellen. De mondelinge repliek vindt zaterdag plaats, in de voormiddag dus. Wagner wordt door een legertje topadvocaten uitgedaagd om aan de Geschillencommissie Hoger Beroep te bewijzen dat zijn tuchtdossier en het onderzoek van Ebe Verhaegen wel deugt. Vervolgens moet hij aantonen dat alle beklaagden een rol speelden in de vermeende beïnvloeding van KV Mechelen/Waasland-Beveren op 11 maart 2018.

Zijn taak is er dinsdag niet makkelijker op gemaakt, want commissievoorzitter Dirk Thijs vorderde een bijkomende onderzoeksdaad van het Bondsparket. Wagner moet via het federaal parket een afschrift van de tapbeschikking die door de onderzoeksrechter werd uitgevaardigd afleveren. Het gaat niet om de integrale afschriften, maar louter over de opdracht. Die heeft de Geschillencommissie Hoger Beroep nodig “om zich te vergewissen van de regelmatigheid van die onderzoeksdaad”.

In afwachting van de wellicht animerende pleidooi van Wagner, is het uitkijken naar donderdag. Dan beslist de rechter in kort geding of deze hele tuchtprocedure wel mag doorgaan, of er bijvoorbeeld moet gewacht worden tot het einde van het strafonderzoek.

bron: Belga