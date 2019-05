Wereldberoemde actrice Natalie Portman in Antwerpen gespot

De Amerikaanse actrice Natalie Portman is dit weekend in ons land gesignaleerd. De 37-jarige Oscarwinnares woonde in Antwerpen de première bij van ‘Bach studies’ van Ballet Vlaanderen, waarvan haar man Benjamin Millepied choreograaf is.

Op Instagram, waar ze 4,1 miljoen volgers heeft, was de ster uit onder meer ‘Black Swan’ en ‘Léon” vol lof over de dansvoorstelling gebaseerd op de muziek van Johann Sebastian Bach.







“Als je in Antwerpen bent, mis dan zeker niet Bach studies van Ballet Vlaanderen in de choreografie van Benjamin Millepied”, schreef ze, “ik ben zondagavond gaan kijken en het was magisch. Bedankt iedereen voor de schoonheid en inspiratie.”

Hans Otten

Portman belandde achteraf in de buurt van Ballet Vlaanderen aan het MAS op het terras van hotel en restaurant U Eat & Sleep van tv-maker Hans Otten.