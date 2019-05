Russische bots zorgen voor winst van miljonairsdochter in ‘The Voice Kids’

De 10-jarige Mikella Abramova was in de wolken toen ze ‘The Voice Kids’ won in Rusland. Maar haar geluk verdween als sneeuw voor de zon toen bekend raakte dat er was gesjoemeld met de stemmen. Het meisje verliest haar overwinning en de finale zal binnenkort opnieuw worden overgedaan.

In Rusland is er heel wat ophef ontstaan over de finale van het programma ‘The Voice Kids’. De overwinning van Mikella Abramova wordt door stemmingsfraude ongeldig verklaard waardoor de finale opnieuw zal moeten plaatsvinden. Het 10-jarige meisje is de dochter van de Russische superster Alsou en de Azerbeidzjaanse miljonair Yan Abramov. Hoewel Abramova zeker geen slechte performance gaf, waren vele kijkers verbaasd toen het meisje uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam. Vooral het aantal telefonische stemmen lag argwanend hoog.

Bots







Niet minder van 56% van de stemmen die Abramova kreeg, kwamen van telefoontjes of berichtjes. Dat percentage lag zo hoog dat Channel One TV het cybersecuritybedrijf Group-IB de opdracht gaf de stemresultaten te onderzoeken. Zij ontdekten dat zo’n 300 nummers vanuit dezelfde regio meer dan 8.000 berichtjes stuurden. Die telefoons zijn ondertussen buiten gebruik. Nog opvallender is dat het bedrijf ervan uitgaat dat bots verantwoordelijk zijn voor tienduizenden stemmen die het het meisje kreeg. Bots zijn computerprogramma’s die op een autonome manier taken kunnen uitvoeren die normaal door mensen worden gedaan.

Nieuwe finale

De staatzender heeft in een statement verklaart dat dit schandaal “de eerste en de laatste keer is dat iemand probeert het stemgedrag van het publiek te sturen”. Toch willen ze niet dat Abramova of een ander kind de schuld krijgt. “Kinderen horen niet de schuld te krijgen van acties die ondernomen werden door derden. Elke deelnemer is een lid van onze Voice-familie”, benadrukt Channel One TV. Daarom zal op 24 mei een nieuwe finale van The Voice Kids worden georganiseerd waarin alle finalisten en halvefinalisten opnieuw hun kans mogen wagen.