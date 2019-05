Deze politici komen we het liefst in zwempak tegen

Volgende week trekken we weer naar de stembus om de toekomst van het nationaal beleid te bepalen. Maar ondertussen liet de Belg al weten wie ze deze zomer graag op het strand zien paraderen in badpak, bikini of zwembroek.

Bowflex, een specialist in thuisfitnesstoestellen, wilde weten of de Belg ook politici monstert op hun fitheid. Het bedrijf ondervroeg daarvoor 800 Belgen. Uit een lijst van 20 toppolitici uit de verschillende partijen kon elke Belg één fitte politicus kiezen. De vraag was simpel: wie heeft er een fit lijf dat klaar is voor het strand?







Uit de rondvraag blijkt dat Gwendolyn Rutten (Open VLD) en Zuhal Demir (N-VA) het liefst in elegante zwemtenue gezien worden. De eerste mannelijke politici zijn Elio Di Rupo (PS) en Paul Magnette (PS), respectievelijk op plaats 5 en 6. We komen hen dus het liefst deze zomer op het strand tegen. Ziet deze lijst er volgende week nog hetzelfde uit?