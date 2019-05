Arbeider erft domein van 57 miljoen euro na DNA-test

Jordan Adlard Rogers was een arbeider die woonde in een sociale woning. Maar de 31-jarige Brit heeft nu een domein van 620 hectare geërfd dat 57 miljoen euro waard is. Dat gebeurde na een DNA-test die uitwees dat Rogers de bastaardzoon is van een rijke man, die vorig jaar stierf aan een drugsverslaving.

Jordan vermoedde al langer dat hij de zoon was van de drugsverslaafde rijke Charles Rogers, die vorig jaar in augustus op 62-jarige leeftijd om het leven kwam. Maar hij kon het nooit bewijzen. De familie Rogers vertoeft al zowat 250 jaar op het historische landgoed Penrose in het Britse Cornwall. Een domein dat zo’n 57 miljoen euro waard is.







Toen Charles stierf bleek uit een DNA-test dat de 31-jarige Brit daadwerkelijk de zoon was van de aristocraat. Daardoor is Jordan de rechtmatige erfgenaam van zijn biologische vader en erft hij niet alleen het woonrecht op het landgoed, maar ook een vaste toelage van 1.140 euro per week.

Rijkdom inruilen

De Britse arbeider nam meteen zijn ontslag, ging op vakantie in New York, kocht een dure Mercedes en liet een gym bouwen op Penrose, waar hij nu woont. Zelf heeft Jordan ook een zoontje en beweert hij nooit te vergeten waar hij vandaan kwam. Als hij kon, zou hij zijn verworven rijkdom altijd inruilen voor een relatie met zijn vader toen die nog leefde. “Dan had hij misschien een ander pad gekozen”, zei hij aan de Britse krant The Sun.