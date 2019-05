WTA Madrid – Titelverdedigster Kvitova zit bij laatste acht

Petra Kvitova (WTA 2) heeft zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinales van het Mutua Madrid Open (7.021.128 euro). De Tsjechische titelverdedigster versloeg in de derde ronde de Française Caroline Garcia (WTA 22) met twee keer 6-3. In de kwartfinales staat tweede reekshoofd Kvitova tegenover de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 7). Dat wordt een heruitgave van de finale van vorig jaar. Toen won Kvitova op het Spaanse gravel met 7-6 (8/6), 4-6 en 6-3 en pakte daarmee haar derde titel in Madrid (na 2011 en 2015).

Eerder op de dag plaatsten ook de Japanse Naomi Osaka (WTA 1) en de Roemeense Simona Halep (WTA 3) voor de kwartfinales. Zij kunnen elkaar tegenkomen in de halve eindstrijd.

bron: Belga