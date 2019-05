Turkse oppositie wil presidents- en parlementsverkiezingen van 2018 laten annuleren

De Turkse oppositiepartij CHP heeft vandaag een aanvraag ingediend om de presidents- en parlementsverkiezingen van 2018 te laten annuleren. Die verkiezingen werden gewonnen door huidig president Recep Tayyip Erdogan en zijn AKP. De aanvraag van CHP is een reactie op de beslissing van de kiescommissie, maandag, om de gemeenteraadsverkiezingen van Istanboel, verloren door de AKP-kandidaat, te annuleren. De AKP had gevraagd die stembusgang te annuleren omdat er onregelmatigheden gebeurd zouden zijn. Hiervoor kwamen echter geen bewijzen. Ook alle andere gemeenteraadsverkiezingen moeten ongeldig verklaard worden, vindt CHP-ondervoorzitter Muharrem Erkek. Elders in het land won de AKP wel fors bij deze stemmingen.

“Als de kiescommissie zegt dat de verkiezing van Ekrem Imamoglu (die uitgeroepen werd tot winnaar in Istanboel, red.) twijfelachtig is, dan is de verkiezing van meneer Recep Tayyip Erdogan op 24 juni ook twijfelachtig”, aldus Erkek. De kiescommissie had als argument om de verkiezingen in Istanboel te annuleren ingeroepen dat niet alle medewerkers aan de verkiezing staatsambtenaar waren. Ook tijdens de verkiezingen van 2018 waren “tienduizenden mensen die geen staatsambtenaar zijn bevoegd voor de stembussen”, argumenteert Erkek.







Bron: Belga