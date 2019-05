Trump legt Iran nieuwe sancties op

Donald Trump heeft de ijzer-, staal-, aluminium- en kopersectoren in Iran woensdag nieuwe sancties opgelegd. Hij wil daarmee de druk op het regime in Teheran verhogen. De Amerikaanse president dreigde ook met nieuwe maatregelen als Iran “niet radicaal van houding verandert”. Precies een jaar nadat de Verenigde Staten eenzijdig uit het internationale atoomakkoord stapten, schortte Iran woensdag een deel van zijn verplichtingen op. Het bestuur in Teheran heeft de overige partners een ultimatum van 60 dagen gesteld om aan de voorwaarden van de overeenkomst uit 2015 te voldoen.

Trump vaardigde een decreet uit met de nieuwe sancties. Aan Iran zullen de inkomsten uit de export van ijzer, staal, aluminium en koper ontzegd worden, die zouden kunnen gebruikt worden voor de verspreiding van massavernietigingswapens, de ondersteuning van terreurgroepen en -netwerken, agressies in de regio en voor militaire expansie, luidde het.

Trump drukte in een communiqué wel de hoop uit dat hij op een dag “de Iraanse leiders weer kan ontmoeten om over een akkoord te onderhandelen”.

Bron: Belga