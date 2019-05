Sp.a wil betere controle na wapenverkoop

Sp.a wil grondige controles na verkoop op wapens die in België gemaakt zijn. Dat zegt Vlaams parlementslid voor sp.a Tine Soens. Concreet moeten bedrijven uit de ontvangende landen eerst toestemming vragen aan de Vlaamse regering als ze de wapens nog verder willen uitvoeren, zegt ze. “We moeten onze wapens beter kunnen tracken.” Het onderzoeksproject #BelgianArms, een samenwerking tussen het onafhankelijke mediahuis Lighthouse Reports, onderzoeksplatform Bellingcat, de VRT, Knack en Le Soir, bracht aan het licht dat Saoedi-Arabië Belgische wapens en technologie inzet bij grond- en luchtoperaties.

Bij sp.a zijn ze niet verbaasd, zegt Vlaams parlementslid Tine Soens. “Een grote verrassing is dit helaas niet, want van meer dan de helft van de wapensystemen die Vlaanderen exporteert, weten we niet waar ze belanden. De tussenhandel is één groot zwart gat.” Soens pleit ervoor om de wapens beter traceerbaar te maken, en na verkoop grondig te controleren waar ze terechtkomen. Concreet moeten bedrijven uit de ontvangende landen eerst toestemming vragen aan de Vlaamse regering als ze wapens op onderdelen nog verder willen uitvoeren, legt ze uit. “Binnen Europa kan dit alvast makkelijk georganiseerd worden”, aldus Soens.







Sp.a wil dat ook de andere gewesten zich daaraan houden. “Alle Belgische deelstaten moeten zich ertoe engageren om een ‘democratieclausule’ in hun wapenexportbeleid te schrijven, die de exportcriteria aanscherpen. “Wij kiezen voor een strik beoordelingsproces en toetsen aan de staat van de democratische rechtsstaat van het ontvangende land. Geen export dus naar landen die op de democratische zwarte lijst staan”, besluit Soens.

bron: Belga