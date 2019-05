Scholen in Aarschot, Diest en Westerlo ontruimd wegens bommelding

Alle scholen in Aarschot, Diest en Westerlo zijn ontruimd moeten worden door de verschillende politiediensten in samenwerking met de scholen wegens een bommelding. Het gaat in totaal om duizenden leerlingen. Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar de bommelding. Momenteel worden alle schoolgebouwen gecontroleerd op de aanwezigheid van een bom. De bommelding, die leidde tot het ontruimen van de scholen, gebeurde door middel van een briefje dat aan de brandweerkazerne van Westerlo werd gehangen. Dat zegt VTM Nieuws en het Antwerpse parket bevestigt de informatie. De persoon die het briefje ophing zou te zien zijn op camerabeelden.

In Aarschot worden alle scholen gecontroleerd op de aanwezigheid van een bom, zo meldt het stadsbestuur. De zowat 9.000 leerlingen van de verschillende scholen werden allemaal geëvacueerd en in veiligheid gebracht, vergezeld door leerkrachten en directie. Ouders kunnen hun leerlingen ophalen maar moeten daarbij rekening houden met flinke verkeershinder rondom parking Centrum in de Demervallei.







Een drieduizendtal leerlingen van de scholen in Diest werden naar het cultureel centrum Den Amer in Diest gebracht. De ouders kunnen hun kinderen daar komen ophalen. In de gemeente Westerlo werden ongeveer vierduizend leerlingen geëvacueerd wegens de bommelding. De ontruimingen zijn vlot verlopen, zo zegt de gemeente.

De mensen die in Aarschot en de deelgemeenten in een straal van 50 meter rond een school wonen, kunnen best rustig binnenblijven en ramen en deuren gesloten houden. Dat meldt de lokale politie van Aarschot op haar Facebookpagina.

Verdere informatie volgt doorheen de dag.

bron: Belga