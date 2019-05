Russische internationals Kokorin en Mamaev krijgen effectieve celstraf

Het Russische gerecht heeft vandaag voetballers Pavel Mamaev (FC Krasnodar) en Alexander Kokorin (Zenit Sint-Petersburg) veroordeeld tot een effectieve celstraf. Het duo was in het najaar betrokken bij een uit de hand gelopen caféruzie met een hoge functionaris van het Russisch ministerie van Handel. Mamaev en Kokorin zitten sinds de feiten, uit oktober 2018, in voorlopige hechtenis. De strafmaat ligt waarschijnlijk op anderhalf jaar, maar werd nog niet bevestigd. De twee voetballers maakten het in oktober vorig jaar wel erg bont. Mamaev, een 30-jarige middenvelder en 15-voudig Russisch international, en Kokorin, een 28-jarige aanvaller en 48-voudig international, sloegen zichtbaar dronken in een café in de Russische hoofdstad Moskou functionaris Denis Pak met een stoel op zijn gezicht. Dat bleek uit bewakingsbeelden.

Daarna volgde nog een handgemeen met een collega van Pak. Beide voetballers slingerden Pak, die van Koreaanse origine is, ook talrijke racistische verwensingen naar het hoofd. Enkele minuten eerder waren de twee voetballers op straat al slaags geraakt met de chauffeur van een tv-presentatrice.







Bron: Belga