Quarantaine na uitbraak norovirus ZOL Genk volledig opgeheven

De maatregelen in het kader van de quarantaine na een uitbraak van het norovirus in de Genkse campus Sint-Jan van het Ziekenhuis Oost-Limburg zijn volledig opgeheven. “Die beslissing werd vorige week al genomen”, zegt Jurgen Ritzen, woordvoerder van het ZOL, woensdagavond. In het weekend van 20 april was er op een deel van de afdeling geriatrie een uitbraak van het norovirus. Symptomen waren misselijkheid, hoofdpijn, braken, krampen en diarree. Het norovirus bleek geïmporteerd en had zich dus niet binnen het ziekenhuis ontwikkeld. De toestand was toen vlug onder controle en werd door artsen, verpleegkundigen en de dienst Ziekenhuishygiëne op de voet gevolgd. Patiënten stonden onder verscherpt toezicht. Bezoekers kregen het advies attent te zijn en veel aandacht aan handhygiëne te besteden.

bron: Belga