Neuville start na twee opeenvolgende zeges met een positieve flow in Chili

Na zijn dubbele overwinning in Corsica en Argentinië heeft Thierry Neuville zijn voorsprong op titelrivalen Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) en Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) vergroot tot respectievelijk tien en achtentwintig punten. Dat zorgt ervoor dat de Oostkantonner vrijdag als eerste de baan op moet. Tussen de rally’s van Argentinië en Chili nam Thierry Neuville de tijd om wat te ontspannen en ging het via San Francisco, Las Vegas en Los Angeles richting Concepcion. “Het was tijd om even te relaxen en de batterijen opnieuw op te laden alvorens aan de volgende opdracht te beginnen”, liet hij optekenen. “De Rally van Chili wordt voor iedereen een stap in het onbekende. Het is moeilijk om je verwachtingen uit te spreken wanneer het belooft om een rally vol verrassingen te worden. Tijdens de verkenningen hebben we voor het eerst kunnen kennismaken met deze proeven. Het wordt een mooie uitdaging en het is goed om een nieuwe rally op de kalender te hebben. Na onze twee opeenvolgende zeges heerst er bij ons nog altijd een positieve flow. Ik sta eerste in het kampioenschap en dat wil zeggen dat ik vrijdag als eerste de baan op ga. Er wacht ons een pak werk, maar ik kijk er naar uit.” Dankzij de dubbel in Argentinië, de zege van Neuville en de tweede plaats van Andreas Mikkelsen, vergrootte Hyundai hun voorsprong in het WK bij de constructeurs tot 37 punten. Het was de eerste dubbel van Hyundai sinds de Rally van Polen in 2017.

Behalve zijn uitschuiver in Zweden stond Ogier dit jaar in alle andere wedstrijden op het podium. De Fransman won in Monte Carlo en Mexico. In Corsica eindigde hij als tweede. In Argentinië tikte de Franse wereldkampioen als derde aan. Ogier keek ook uit naar de nieuwste wedstrijd op de kalender. “Het is altijd spannend als er een nieuwe wedstrijd georganiseerd wordt. Van Chili weet ik dat er nogal wat grote keien op de wegdek kunnen liggen. Je wil er echt niet als eerste de baan op. Het parcours doet denken aan de Rally van Groot-Brittannië. Ik hoop dat we tijdens deze wedstrijd competitiever zullen zijn”, aldus de wereldkampioen die tussen beide Zuid-Amerikaanse rally’s naar huis vloog. “Sinds het begin van mijn carrière kom ik altijd al laatste toe en vertrek ik altijd als eerste. Ik ben een familiemens. Ik kan geen drie weken van huis zijn.”







bron: Belga