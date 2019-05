Minstens zeven gewonden bij schietpartij in Amerikaanse school, twee verdachten opgepakt

Bij een schietpartij in een school in een buitenwijk van de Amerikaanse stad Denver zijn dinsdag minstens zeven leerlingen gewond geraakt. De politie pakte inmiddels twee verdachten op. Over de identiteit van de verdachten, hun leeftijd of over de toestand van de gewonden bestaat voorlopig geen duidelijkheid. Lokale media melden echter onder aanhaling van een ziekenhuisbron dat vier gewonden er erg aan toe zijn, een vijfde persoon zou lichtgewond zijn. De schietpartij brak uit kort voor 14 uur plaatselijke tijd (22 uur Belgische tijd) in een onderwijsinstelling in Highlands Ranch, in de county Douglas. De politie doorzocht alle schoolgebouwen om zich ervan te vergewissen dat er geen verder gevaar is. De school, die plaats biedt aan zowat 1.800 leerlingen, ging tijdelijk in lockdown, maar die maatregel werd rond 15 uur plaatselijke tijd opgeheven.

Het incident speelde zich af op slechts een tiental kilometer van de Columbine High School, waar in 1999 bij een dodelijke schietpartij twaalf leerlingen en een lerares omkwamen.

Bron: Belga