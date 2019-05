Mars langs Albertkanaal tegen opmars van uiterst-rechts

De socialistische onderwijsvakbond Luik en haar Vlaamse tegenhanger ACOD Onderwijs Antwerpen organiseren op 17, 18 en 19 mei een symbolische mars langs het Albertkanaal. Het opzet van de twee bonden kadert in de federale, regionale en Europese verkiezingen van 26 mei. Met de organisatie willen we een sterk signaal geven gezien de opmars van uiterst-rechts zowat overal in Europa, zegt Luc Toussaint, regionaal secretaris CGSP Onderwijs Luik. De mars sluit aan bij de 80ste verjaardag van de internationale tentoonstelling bij het einde van de werken aan het Albertkanaal, in mei 1939. “De laatste ogenblikken van vrede voor een zwarte wind over Europa neerstreek.” Het Albertkanaal verbindt Wallonië met Vlaanderen, en symboliseert ook de migratie van Italiaanse gezinnen die in de koolmijnen kwamen werken.

Het centrale punt in de ‘kolenroute’ tussen Luik en Antwerpen wordt het mijnmuseum in Beringen, waar Walen en Vlamingen elkaar op 19 mei zullen ontmoeten. In Luik vertrekt de mars op 17 mei om 9.30 uur aan het standbeeld van Albert I, aan het Ile Monsin. Vanuit Luik is het 68 km te voet, en 58 km stappen vanuit Antwerpen.







“Van zich doen spreken is fundamenteel voor de democratie. We richten ons onder meer tot Bart De Wever. Hij stelt dat België niet meer bestaat. Volgens hem engageert men zich niet meer over de grens. Dat is fout! Wij, als Luikenaars en Vlamingen, wij spreken, telefoneren en schrijven elkaar”, aldus José Sterkendries, vakbondsafgevaardigde op de Luikse universiteit.

bron: Belga