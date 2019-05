Israëlische advocaat neemt profclub Lommel SK over

Als de punten en komma’s op de juiste plaats staan, wordt de Limburgse profclub Lommel SK overgenomen door een Israëlische investeerder. Het nieuws zou pas volgende week worden bekendgemaakt, maar lekte uit, schrijft Het Belang van Limburg, en zou door meerdere bronnen bevestigd zijn aan de krant. Volgende week dinsdag wordt op een persconferentie de toekomst van de Noord-Limburgse club uit de doeken gedaan. De voormalige Israëlische advocaat Udi Shochatovitch zou de nieuwe sterke man worden in het Soevereinstadion. Het contract is dan wel nog niet getekend, maar er zouden geen grote sommen gemoeid zijn met de overname. Shochatovitch zal de club kopen voor 1 symbolische euro en ongeveer een half miljoen euro aan schulden overnemen.

Voorts zou de investeerder de komende jaren een totaalbedrag van 2,6 miljoen euro in de sportieve ontwikkeling van de club pompen. Nadat een Turkse zakenman vorige week Westerlo had gekocht, zijn dan zes Belgische profclubs die volgende seizoen zeker in 1B zullen spelen, eigendom van buitenlandse investeerders, als ook Beerschot-Wilrijk in 1B blijft.







bron: Belga