Irak moet diplomatiek en militair personeel beschermen

Irak moet de veiligheid van het Amerikaanse diplomatieke en militaire personeel in het land verzekeren. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo aangekaart bij de Iraakse president Barham Salih en premier Adel Abdel-Mahdi bij zijn onaangekondigde bezoek aan het land. Pompeo liet op Twitter weten dat hij van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt “om onze vriendschap te versterken en om de noodzaak te benadrukken dat Irak de diplomatieke faciliteit en het personeel van de internationale coalitie moet beschermen”.

Het bezoek aan Irak komt er nadat Pompeo en andere functionarissen de voorbije dagen spraken over bedreigingen van Iran op Amerikaanse belangen in de regio. Pompeo wilde geen details geven over die dreiging.

De buitenlandminister liet nog weten dat de VS en geallieerde militaire krachten in Irak blijven als deel van de internationale coalitie in de strijd tegen IS, om te kunnen verzekeren dat de terreurgroep “verslagen blijft” in het land.

