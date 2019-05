Experts vragen in open brief om strafbeleid dringend te hervormen

Verschillende experts roepen woensdag in een open brief in De Morgen op om het strafbeleid dringend te hervormen. De moord op Julie Van Espen maakt pijnlijk duidelijk dat België tekortschiet in de aanpak van seksueel geweld op vrouwen, klinkt het. Elk jaar worden in ons land 75.000 vrouwen slachtoffer van seksueel geweld. Jaarlijks leidt dat tot zo’n 8.000 aangiftes van aanranding of verkrachting bij het parket. Maar daar vloeien aan het einde van de rit amper 900 veroordelingen uit voort.

“De seponeringsgraad voor seksueel geweld is onaanvaardbaar hoog”, vindt Bieke Purnelle, directeur van Rosa, het kenniscentrum voor gender en feminisme. Samen met haar collega’s van Furia (pluralistische feministische vrouwenorganisatie) en Ella (kenniscentrum gender en etniciteit) wijst ze er in een open brief op dat er in België zwaardere straffen staan op schriftvervalsing dan op verkrachting.







Ze krijgen in de krant bijval van Heidi De Pauw, CEO van Child Focus. “Politie en justitie die zich over deze zaken buigen zijn schandalig onderbemand en kunnen het grote aantal dossiers niet aan”, zegt De Pauw ook.

bron: Belga