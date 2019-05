Een dode bij schietpartij in school nabij Denver

De schietpartij in een school nabij Denver, in de Amerikaanse staat Colorado, heeft aan zeker een persoon het leven gekost. Dat melden diverse Amerikaanse media onder aanhaling van de politie. Zeven andere leerlingen raakten gewond. De politie pakte inmiddels twee verdachten op. Vermoed wordt dat het gaat om studenten van de getroffen school in Highlands Ranch. Een van hen zou meerderjarig zijn, de andere jonger dan 18. De school, die aan 1.800 leerlingen plaats biedt, is tot nader order gesloten. In andere scholen in de regio golden een tijdlang versterkte veiligheidsmaatregelen.

Het incident speelde zich af op slechts een tiental kilometer van de Columbine High School, waar in 1999 bij een dodelijke schietpartij twaalf leerlingen en een lerares omkwamen.

bron:Â Belga