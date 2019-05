Club Brugge kondigt eerste zomertransfer aan

Club Brugge heeft vandaag de transfer van Odilon Kossounou aangekondigd. De achttienjarige Ivoriaanse verdediger maakt komende zomer de overstap van het Zweedse Hammarby IF en ondertekende een overeenkomst voor vier seizoenen. Met zijn transfer zou zo’n drie miljoen euro gemoeid zijn. Kossounou speelde nog maar sinds midden januari in Zweden. Hammarby nam hem over van ASEC Mimomsas in zijn thuisland. In de competitie in Zweden, die begin april startte, zit hij voorlopig aan vijf optredens.

“De jonge Afrikaan geldt als een groot talent dat zowel in de verdediging als op het middenveld uit de voeten kan”, zo omschrijft blauw-zwart zijn nieuwe aanwinst. “Kossounou legde gisteren en vandaag met succes zijn medische testen af en sluit aan bij het begin van de voorbereiding op volgende seizoen. Hij wordt de eerste Ivoriaanse speler bij Club Brugge.”







bron:Â Belga