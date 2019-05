België herdenkt einde van WO II

In Brussel is het einde van de Tweede Wereldoorlog, vandaag precies 74 jaar geleden, herdacht. Tijdens een herdenkingsplechtigheid hebben jongeren opgeroepen tot respect voor de democratische waarden en tot het blijvend herinneren van het oorlogsverleden. De militaire plechtigheid aan de Congreskolom in Brussel werd onder meer bijgewoond door Kamervoorzitter Siegfried Bracke, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, minister van Begroting in de Franse Gemeenschap (en gewezen defensieminister) André Flahaut en chef Defensie Marc Compernol. Generaal-majoor Thierry Vandeveld, hoofd van het Militair Huis van de koning, zat de plechtigheid voor.

Aan het graf van de onbekende soldaat namen vier jongeren het woord, twee studenten en twee onderofficeren in opleiding. Zij brachten hulde aan de oudstrijders van beide wereldoorlogen en aan de vrijheid die door hen werd herwonnen. De jongeren deden ook een oproep om het oorlogsverleden blijvend te herdenken en riepen op tot vrede in de wereld.







De Tweede Wereldoorlog (1939-1945) eindigde in de nacht van 8 op 9 mei 1945 met de overgave van nazi-Duitsland.

bron: Belga