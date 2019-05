België, Duitsland en Koeweit vragen spoedzitting Veiligheidsraad over Syrië

België, Duitsland en Koeweit hebben een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gevraagd over de situatie in de provincie Idlib, in het noordwesten van Syrië. Dat is vandaag vernomen van diplomaten. De provincie is het laatste grote bolwerk van de Syrische rebellen en wordt bestookt door het Syrische leger, met de hulp van Iran en Rusland. De vergadering zou vrijdagnamiddag om 16 uur Belgische tijd achter gesloten deuren plaatsvinden, met een uiteenzetting over de humanitaire situatie in de provincie.

Het regime van de Syrische president Bashar al-Assad heeft zijn luchtaanvallen op de regio opgedreven. Ziekenhuizen en medische centra werden gebombardeerd, wat de reeds precaire humanitaire situatie nog schrijnender heeft gemaakt. Meer dan 150.000 mensen hebben op één week tijd de sectoren ontvlucht die nog in handen zijn van jihadisten, aldus cijfers van de VN. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten gaat het om de zwaarste bombardementen in maanden.







België heeft in 2019 en 2020 een zitje in de Veiligheidsraad.

