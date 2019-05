“Aarschotse scholen vrijgegeven”

In Aarschot en zijn deelgemeenten zijn kort voor 12.00 uur alle scholen vrijgegeven. Dat meldt burgemeester Gwendolyn Rutten. “Dat betekent dat alle scholen nu veilig zijn om naar terug te keren”, klinkt het. “Het gerechtelijk onderzoek is lopende.” De scholen in Aarschot, Diest en Westerlo werden deze ochtend ontruimd nadat er een melding was binnengelopen dat er een bom zou liggen in een school in Aarschot, Diest of Westerlo. In de loop van de voormiddag werden alle scholen gecontroleerd op de aanwezigheid van explosieven.

“Intussen heeft de politie de scholen in Aarschot en de deelgemeenten onderzocht en zijn alle scholen opnieuw vrijgegeven”, zegt burgemeester Rutten. “Dat betekent dat alle scholen nu veilig zijn om naar terug te keren. Terugkeren naar school om spullen op te pikken is mogelijk, maar om verkeersdrukte te vermijden, raden we aan om dat alleen te doen indien echt noodzakelijk. De geplande woensdagnamiddag-activiteiten kunnen in principe wel doorgaan maar beslissing ligt natuurlijk bij de school of organisatie zelf.”







Kinderen en leerlingen kunnen nog steeds worden opgehaald op de verschillende evacuatiepunten in de deelgemeenten en in het centrum van Aarschot.

“Ondertussen is wel bijna iedereen veilig teruggekeerd”, gaat de burgemeester verder. “Op vraag van het stadsbestuur zal De Lijn vandaag en morgen geen controles doen op busabonnementen van en naar Aarschot. Het parkeerbedrijf zal vandaag ook geen parkeer-retributies uitschrijven. Indien dat anders zou zijn, kan er contact opgenomen worden met de stad of het parkeerbedrijf.”

Het stadsbestuur zal in de komende dagen ook een informatiemoment organiseren voor de directie van de scholen. Op die manier wil de stad de leerkrachten en leerlingen zo goed mogelijk begeleiden bij de verwerking van de feiten, klinkt het nog.

bron:Â Belga