AA Gent ontkent gesprekken te hebben gevoerd met Hein Vanhaezebrouck

AA Gent heeft in een persbericht uitdrukkelijk ontkend gesprekken te hebben gevoerd met ex-trainer Hein Vanhaezebrouck. De club betreurt de “manifest onjuiste en onprofessionele berichtgeving die de voorbereiding van de belangrijke wedstrijd tegen Standard verstoort”. Het Nieuwsblad kopte dat Gent gesprekken zou voeren met ex-coach Vanhaezebrouck in functie van een terugkeer volgend seizoen. “KAA Gent wenst op een serene manier de resterende wedstrijden van Play-off 1 af te werken om alle kansen op de vijfde plaats en eventueel Europees voetbal te vrijwaren”, vervolgde Gent in haar communiqué. “Voorts laat de voorzitter weten dat hij de diverse signalen vanuit de supporters goed heeft ontvangen en hij bevestigt hierbij dat de club na de play-offs naar buiten zal komen met een duidelijke visie over de toekomst en de toekomstige werking van onze club.”

AA Gent is in Play-off 1 aan een desastreuze reeks van 1/21 bezig. Tussendoor werd ook de bekerfinale verloren van 1B-club KV Mechelen (2-1). Door de slechte resultaten nam de voorbije weken de druk toe op de Deense T1 van de Buffalo’s, Jess Thorup. Ook voorzitter Ivan De Witte schoof na de verloren bekerfinale een deel van de verantwoordelijkheid in de schoenen van Thorup.







bron: Belga