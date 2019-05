“Zaak Steve B. niet behandeld door gebrek aan personeel”

“Nee, het is niet normaal dat het twee jaar duurt vooraleer een zaak behandeld wordt”, erkent eerste voorzitter Rob Hobin van het Antwerpse hof van beroep. “Wij werden vorige zomer met een nijpend personeelstekort geconfronteerd en daarom werd de strafkamer, die de zaak zou behandelen, tijdelijk gesloten.”

De correctionele rechtbank van Antwerpen had Steve Bakelmans op 30 juni 2017 veroordeeld tot vier jaar cel voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. Bakelmans tekende echter hoger beroep aan tegen de strafmaat. Op 9 mei 2018 moest hij normaal gesproken opnieuw voor de rechter verschijnen. Maar de zaak werd “om organisatorische redenen” uitgesteld naar 28 november 2018. “Op 3 juli 2018 werd echter beslist om de werking van kamer C2 tijdelijk op te schorten door een dramatisch tekort aan raadsheren. Tussen 1 september 2018 en 1 maart 2019 gingen er namelijk zes magistraten met pensioen, onder wie vier strafrechters. Er waren dus simpelweg niet genoeg bevoegde magistraten om alle strafkamers te bemannen”, zegt Rob Hobin. Een zestigtal dossiers, waaronder ook de zaak van Steve Bakelmans, werden voor onbepaalde tijd uitgesteld. Intussen werd beslist om de C2-kamer vanaf 1 september 2019 opnieuw te openen. Steve Bakelmans werd opnieuw gedagvaard voor de inleidende zitting van 5 juni.

Familie stelt zich burgerlijke partij







Eerder op de dag liet de advocaat van de ouders en de vriend van de jonge vrouw weten dat ze zich eerstdaags burgerlijke partij zullen stellen. Het lichaam van Julie Van Espen werd intussen ook vrijgegeven. Door zich burgerlijke partij te stellen, krijgen de ouders en de vriend over enkele weken inzage in het dossier. “Ze hebben recht op de waarheid”, zei advocaat John Maes.

Vriendinnen vragen veiligheid

Ondertussen schreef een groep vriendinnen van de vermoorde Julie Van Espen een open brief aan Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en de burgemeesters van de Antwerpse randgemeenten, met de vraag om de veiligheid op de fietsroutes naar de Antwerpse binnenstad te verhogen. Ze vragen meer veiligheidscamera’s en een betere verlichting en willen over de situatie graag in gesprek met de burgemeesters. De vriendinnen vragen om een ‘Project Julie’ in het leven te roepen om de veiligheid op de Antwerpse fietsroutes te verhogen. De Wever laat in een reactie weten zeker bereid te zijn tot een gesprek.