VIDEO. Zwemster ontsnapt nipt aan haaienaanval

Een Australische vrouw is zonder het te beseffen aan de dood ontsnapt tijdens een zwempartijtje vlakbij Bondi Beach. Ze had niet door dat een haai haar achtervolgde. Het dier werd opgemerkt door een patrouillerende drone. Volgens de maker van het filmpje maakte de haai jacht op een zalm, maar veranderde hij van koers toen hij de zwemster in de gaten kreeg. Gelukkig bedacht de haai zich net op tijd. “Hij was heel erg geïnteresseerd, wat raar is, want deze jongens doen zoiets normaal niet.”