VIDEO. Attente witte dolfijn geeft in water gevallen gsm terug

Wie vandaag nog geen hoopvolle video heeft gezien, is aan het juiste adres. Een witte dolfijn heeft een jongedame geholpen die haar gsm liet vallen in het water. Het gaat om dezelfde beloega die vorige week met een harnas werd aangetroffen.

Het zoogdier kreeg daardoor veel belangstelling en nestelde zich al gauw nabij de haven waar hij gevonden werd. Daar kreeg hij vaak eten en bezochten toeristen en omwonenden de nieuwe vedette. Noorse media lanceerde zelfs een poll om de dolfijn een naam toe te kennen.







Ook Mansika ging met haar vrienden naar de haven om te kijken of ze de beloega konden spotten. Jammer genoeg had ze niet gezien dat de zak van haar jas nog openstond, waardoor haar gsm in het water viel. Die zie je niet meer terug zou je denken. Maar de attente walvis stak de mobiele telefoon tussen zijn bek, zwom naar het meisje en gaf hem dan galant terug. Vrienden die toekeken filmden het ongelofelijke tafereel.

Harnas

Noorse vissers spotten de beloega toen die z’n harnas wou afschudden tegen de rompen van hun boten. Met wat hulp van de vissers lukte dat ook en op het harnas stond te lezen dat hij ‘Eigendom van Sint-Petersburg’ was. Daarom dachten de Noren dat het zoogdier waarschijnlijk ontsnapt was uit een Russische militaire basis, omdat de beestjes daar worden ingezet om bijvoorbeeld onderwatermijnen te lokaliseren.¬†Volgens¬†The Washington Post¬†overwegen de autoriteiten nu het vriendelijke dier te laten verhuizen naar een beschermd gebied in IJsland.