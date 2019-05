‘Temptation’-verleidster Yana gaat voor iets minder cc aan humor

In ‘Temptation island’ vorig jaar maakte verleidster Yana van haar grote boezem haar handelsmerk. “670 cc aan humor”, noemde ze hetzelf. Daar maakt ze nu echter komaf mee, want binnenkort ondergaat ze in Istanboel een borstverkleining.

“670 cc aan humor”, zo wist de poezige Oostendse Yana (24) zichzelf en haar ranke boezem te promoten in het vorige jaargang van ‘Temptation Island’. “Ik heb ook mooie ogen en een sociaal karakter”, voegde ze daaraan toe, woorden in de wind.







Woensdag maakt ze echter komaf met dat handelsmerk. Bij iMedistanbul, een instituut voor plastische chirurgie en haartransplantaties in het Turkse Istanboel, ondergaat ze een borstverkleining. “Ik ben te jong (op haar achttiende, nvdr.) voor een borstvergroting gegaan. Dat was een foute keuze. Ik heb tegenwoordig last van mijn rug, en bovendien is het moeilijk om gepaste kledij te vinden”, zegt ze aan Het Nieuwsblad.

Halvering

Hoeveel kleiner, dat bekijkt ze nog in samenspraak met de arts. “Maar normaal gezien wordt dat ergens rond de 350 cc. Bijna een halvering, dus. De rondborstige Yana zal niet meer zijn”, lacht ze.

Yana maakt de trip evenwel niet alleen. Ook Yasmine (21), een andere verleidster uit datzelfde seizoen en later nog te zien in ‘Ex on the beach: Double Dutch’, is mee. Zij gaat dan weer voor een borstvergroting en een neuscorrectie.