Petitie roept op om doodstraf in te voeren na moord op Julie Van Espen

Een online petitie riep op om de doodstraf te herinvoeren naar aanleiding van de moord op Julie Van Espen. Tienduizenden mensen tekenden in.

De gemoederen lopen – begrijpelijk – hoog op nadat bekend raakte dat Julie Van Espen (23) dood werd teruggevonden in het Albertkanaal. Ze werd vermoord door de 39-jarige Steve B. uit Antwerpen die al meermaals veroordeeld werd voor verkrachting.

Stille mars







Heel wat mensen uitten hun boosheid op het Facebookprofiel van Steve B. Dinsdagmiddag werd zijn account offline gehaald. Intussen werd, als protest tegen (seksueel) geweld, onder de noemer #Enough een stille mars georganiseerd die zondag in Antwerpen zal plaatsvinden. Woensdagmiddag gaven al meer dan 5.700 mensen aan te gaan, 23.000 anderen zijn geïnteresseerd.

Oproep tot doodstraf

Tevens is naar aanleiding van de moord op de jonge studente een online petitie opgedoken die vraagt om de doodstraf weer in te voeren na deze tragische gebeurtenis. “De jonge Julie Van Espen (23) werd koelbloedig vermoord door Steve B. op klaarlichte dag. Steve had op dit moment in de gevangenis moeten zitten na meerdere veroordelingen voor verkrachting. Steve moet als precedent voor een veilig België en een vrije westerse wereld een pijnlijke dood sterven. Dit tuig hoort niet thuis in de maatschappij, of zelfs niet in gevangenschap. Onderteken deze petitie als statement dat u het niet meer eens bent met een falend justitie”, klonk het.

Woensdagmorgen werd de petitie offline gehaald. De teller stond op dat moment op bijna 30.000 handtekeningen.