Nieuw lichaam opgevist in zaak rond Cypriotische seriemoordenaar

Er is opnieuw een lichaam gevonden in een koffer in Cyprus. Even geleden werd er ook al een lichaam opgevist in hetzelfde meer nabij het dorpje Mitsero. De verdachte werd onlangs gevat en vertelde waar de lijken verstopt waren.

Voor de tweede keer in korte tijd is er een lichaam opgevist in een meer nabij het dorp Mitsero in het centrum van het land. Cypriotische autoriteiten vermoeden dat het om het kind van de eerder teruggevonden moeder gaat. Duikers vonden de koffer waarin het lichaam zat ten westen van Nicosia, de hoofdstad van het Cyprus. Dat gebeurde nadat een militaire officier de moorden bekende en de locaties van de lichamen onthulde.

Onopgemerkt







De 35-jarige legerkapitein zit sinds eind april in de gevangenis. Hij vertelde aan de detectives dat hij vijf vrouwen en twee meisjes had gedood. Drie van de lichamen gooide hij in het meer. De politie gelooft dat de moordenaar de afgelopen drie jaar onopgemerkt meermaals toesloeg. Zijn slachtoffers waren steeds vrouwen met een andere afkomst.

Nalatigheid

De moordenaar heeft ondertussen bekend dat hij de vrouwen online heeft ontmoet. Het onderzoek begon een paar weken geleden in het land. Steeds meer mensen beschuldigden de politie van nalatigheid.

De verdwijningin werden namelijk niet onderzocht, waardoor de dader meerdere moorden kon plegen. Onlangs ontsloeg de Cypriotische president het hoofd van de politie vanwege de vertraging in het onderzoek. De minister van Justitie nam de dag erna ontslag. Ondertussen wordt er nog steeds gezocht naar het derde lichaam in het meer.