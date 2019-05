Nederlanders hebben ondertiteling nodig om ‘Undercover’ te begrijpen

Sinds vrijdag is de Vlaams-Nederlandse serie ‘Undercover’ bij onze noorderburen te zien op Netflix. De reacties op sociale media zijn laaiend enthousiast, maar er is een klein puntje van kritiek: de Nederlanders begrijpen soms helemaal niet wat de Vlamingen zeggen.

Netflix heeft de tien afleveringen van het eerste seizoen van ‘Undercover’ losgelaten op het Nederlandse publiek. In geen tijd is de serie uitgegroeid tot een hit bij onze noorderburen. Eén klein probleempje: ze verstaan niet altijd wat Tom Waes en co. zeggen. Sterker nog, de meeste Nederlanders hebben zelfs ondertiteling nodig om de serie goed te kunnen volgen. Netflix zelf liet alvast weten dat ze voorlopig nog geen klachten hebben ontvangen over het taalgebruik. In een statement aan RTL Boulevard verklaarde de streamingdienst dat ze de reacties en vragen op sociale media monitoren en zullen inspringen waar nodig. Nu de serie gelanceerd is op Netflix kunnen kijkers uit 187 landen ‘Undercover’ bekijken.

“Botten”







Niet alleen het publiek, maar ook de Nederlandse acteurs hadden het soms moeilijk op de set. De cast bestaat uit zowel Vlamingen als Nederlanders. Die laatsten zijn vaak Brabanders die uit het zuiden van Nederland komen waar de dialecten, net zoals in Vlaanderen, grondig afwijken van het noordelijke Standaardnederlands. In een interview met Nu.nl laat de Nederlandse actrice Elise Schaap weten dat ze soms goed moest opletten om alles te begrijpen. “Het is zo dichtbij maar het is echt spraakverwarring all over the place“, aldus Schaap. Het vreemdste Vlaamse woord volgens haar? “Ik vind ‘botten’ voor laarzen best wel een raar woord.”

Plot

‘Undercover’ gaat over de twee undercoveragenten Bob (Tom Waes) en Kim (Anne Drijver). Zij gaan op een Limburgse camping naast Ferry Bouman (Frank Lammers) wonen in de hoop zijn enorme drugsnetwerk te kunnen infiltreren. Maar zoals je al kan raden, loopt niet alles volgens plan. Wie niet genoeg kan krijgen van de serie, hoeft niet te panikeren. Sinds vorige maand zijn de opnames voor het tweede seizoen van start gegaan. Helaas wordt het tweede seizoen pas begin 2020 verwacht, dus je zal nog even geduld moeten uitoefenen.