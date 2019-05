Kim Kardashian komt met documentaire over eigen gevangeniswerk

Kim Kardashian bouwt stevig verder aan haar juridische carrière. Nadat de realityster de afgelopen drie maanden zeventien gevangenen heeft vrijgekregen, komt er nu ook een documentaire over haar verdiensten. Die zal twee uur duren en verschijnen op de Amerikaanse truecrimezender Oxygen.

Kim Kardashian zet haar activisme voor het gevangeniswezen met overtuiging verder. Volgens TMZ kreeg de ‘Keeping Up with the Kardashians’-ster samen met haar advocaten al zeventien gevangenen vrij in ruim drie maanden tijd. De gevangenen in kwestie werden allemaal veroordeeld tot levenslange celstraffen voor relatief kleine, drugsgerelateerde vergrijpen. Kim was tot nu toe voornamelijk geldschieter van dienst: ze betaalde de kosten voor de advocaten. Maar nu wil ze door middel van gesprekken met de Amerikaanse president Donald Trump de hervorming van het Amerikaanse gevangeniswezen hoger op de agenda te krijgen.

Documentaire







Binnenkort brengt Kim Kardashian haar juridische strijd naar het kleine scherm. Ze zal een twee uur durende documentaire getiteld ‘The Justice Project’ uitbrengen voor de Amerikaanse truecrimezender Oxygen. In de documentaire zal de ster gevolgd worden in haar pogingen om een juridische carrière van de grond te krijgen. Ze wil zich inzetten voor gevangenen die in de steek gelaten worden door het falende rechtssysteem.

Advocate

De realityster kreeg een jaar geleden de smaak te pakken toen ze Alice Marie Johnson vrij kreeg uit de gevangenis. President Trump had Johnson gratie verleend na een gesprek met de Kardashian. Sindsdien speelt de realityster met het idee om zelf advocate te worden. Ze ging in het verleden een tijdje naar Pierce College in Los Angeles, maar daar studeerde ze nooit af. Enkele Amerikaanse Staten, waaronder California, willen de ster nu helpen om haar studies opnieuw aan te vangen en een diploma te halen. Maar het zal geen lachertje worden om de studies te combineren met haar carrière en haar leven als moeder van drie – binnenkort vier – kinderen.