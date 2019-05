In de expo Poopoo Land staan je uitwerpselen centraal

Iedereen doet op tijd en stond weleens een kakske. Het is zowat het enige wat ons allemaal verbindt. De expo Poopoo Land in het Zuid-Koreaanse Seoul concentreert zich daarom specifiek op uitwerpselen. Het meest memorabel is wellicht de uitgang, die je bereikt via een steile glijbaan die veel wegheeft van een endeldarm.

In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, heeft Poopoo Land alle kleuren van de regenboog. De tentoonstelling is verspreid over drie verdiepen, die je meenemen in de wondere wereld van spijsvertering en onvermijdbare stoelgang.

Kleurrijke drolletjes en toiletcurry







De Instagramfactor van een expo mag in onze tijd niet onderschat worden, dus fotografisch gezien kom je tijdens Poopoo Land zeker aan je trekken. Poseer bijvoorbeeld met je partner op matchende toiletten of maak een foto van kleurrijke drolletjes. Het meest memorabele moment van je bezoek is ongetwijfeld je vertrek. Helemaal in thema verlaat je de expo via een steile glijbaan. Je wordt uitgerust met speciale schoen-, arm- en beenovertrekken om alles extra vlot te laten verlopen. Je hoeft deze keer dus niet te persen om resultaat te boeken.

Heb je nog zin in meer? Dan kan je achteraf het cafetaria van de tentoonstelling bezoeken. Daar kan je genieten van allerlei gerechten die helemaal in thema zijn. Curry geserveerd in een toilet of chocolademousse in drolvorm, het kan allemaal. Geniet ervan!