IN BEELD. Schattige bizonkalfje ziet het levenslicht op het Domein van de Grotten van Han

Op het Domein van de Grotten van Han is op 24 april een Europese bizon geboren. Het natuurpark heeft nu de eerste foto’s van het kleine beestje vrijgegeven.

“Zowel moeder en baby zijn in goede gezondheid en het kleintje huppelt al vrolijk rond”, klinkt het.

Geslacht







Het geslacht van de babybizon is nog niet gekend, en daarom heeft het kleintje nog geen naam gekregen. In de loop van de volgende dagen zal het geslacht duidelijk worden en wordt de naam bepaald. Ondertussen kan je hem of haar alvast gaan bewonderen in de vallei van het Wildpark.