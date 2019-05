Dronken man rijdt met grasmaaier tegen politiewagen

In Amerika is een dronken man met een grasmaaier tegen een politiewagen gereden. De 68-jarige bestuurder uit Florida werd door zijn vreemd gedrag naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij ook sporen van cocaïne in zijn bloed had.

De 68-jarige Gary W. Anderson reed onder invloed met een grasmaaier tegen een geparkeerde politiewagen. De agent bevond zich ondertussen in een gebouw toen hij een luide knal hoorde. Toen hij naar buiten wandelde zag hij Anderson, die op een grasmaaier zat met een aanhangwagen eraan vastgemaakt.







Aan de politie-auto van de agent was lichte schade merkbaar aan het plastic achtergedeelte. Anderson vertelde de politie dat hij dronken was en het stilstaande voertuig had geraakt. Hij ontkende wel dat hij de schade had veroorzaakt, dat staat te lezen in de Amerikaanse krant Brandeton Herald.

Cocaïne

De zatte bestuurder verloor zijn rijbewijs al in 1978 en werd al twee keer veroordeeld wegens rijden onder invloed. Volgens de politie varieerde Andersons gedrag van “lachen tot agressief.” De agent bracht hem daarom naar het politiebureau, waar hij beweerde dat hij door de politie vergiftigd was en vroeg om naar een ziekenhuis te gaan. Daar vonden de dokters meer dan driemaal het wettelijke toegestane alcoholpercentage. Ze vonden ze ook cocaïne in zijn bloed.