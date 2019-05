Dit zijn de redenen waarom benzine zo duur is momenteel

We tellen momenteel behoorlijk wat centjes neer om de auto vol te tanken. Vooral benzine ondervond de afgelopen maanden een stevige prijsstijging. Dat komt door verschillende factoren.

Momenteel betaal je voor een liter benzine 95 E10 maximaal 1,546 euro. Voor benzine 98 is dat 1,630 euro en voor Diesel 1,560 euro per liter. Het is al van juli 2015 geleden dat de prijs voor benzine 95 E10 nog hoger stond.

Niet gelijk met olieprijs







De benzineprijs volgt de koers van een vat Brent-olie. Die prijs daalde sinds oktober van 86 naar 50 dollar rond de kerstdagen, om vervolgens weer te stijgen tot 70 dollar vandaag. Logischerwijze zou de benzineprijs momenteel dan lager moeten liggen dan in oktober, toen een liter benzine 95 E10 maximaal 1,533 euro per liter kostte. Maar met 1,546 euro per liter betalen we nu zelfs meer dan toen.

Sterke dollar

Dat ligt onder meer aan het feit dat de dollar de afgelopen weken terrein heeft gewonnen ten opzichte van de euro. Olie wordt immers verhandeld in dollars, dus hoe sterker de dollar tegenover de euro staat, hoe duurder de olie wordt voor eurolanden. De afgelopen maanden boekte de Amerikaanse economie een forse economische groei. Op 25 april bereikte de dollar het hoogste niveau in bijna twee jaar ten opzichte van de euro, wat we nu dus voelen aan de pomp.

Samenloop van omstandigheden

Maar er zijn nog enkele factoren die de olieprijs de hoogte in jagen. Zo wordt de prijs omhooggeduwd door aanbodonderbrekingen door een revolutie in Venezuela, strengere Amerikaanse sancties voor Iran en gevechten in Libië. Het komt niet vaak voor dat zoveel verschillende factoren tegelijkertijd samenvallen, maar meestal duurt zo’n samenloop van omstandigheden niet lang. Het wordt dus afwachten of de prijs binnenkort terug stabiliseert.