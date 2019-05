Brad Pitt lacht geruchten over reünie met Jennifer Aniston weg

Brad Pitt is niet van plan zijn gestrande huwelijk met Jennifer Aniston nieuw leven in te blazen. De acteur liet dit in geen onduidelijke termen weten aan een nieuwsgierige fotograaf. Dat staat te lezen in Entertainment Tonight.

In een video is te zien hoe de uitspraak van Pitt tot stand kwam. De fotograaf benaderde de 55-jarige acteur toen hij naar zijn auto in een straat in Los Angeles liep. De paparazzo vroeg: “Brad, ik moet het vragen. Iedereen wil het weten. Zijn jij en Jen weer een koppel?”







“Oh, mijn god”, antwoordde de acteur, die de vraag belachelijk leek te vinden. Daarna wenste Pitt de fotograaf een fijne dag toe en stapte hij in zijn witte auto. Conclusie: hij is vast niet in de zevende hemel.

Verjaarsdagfeest Aniston

Er werd in het verleden vaker gesproken over een nieuwe relatie tussen Pitt en de 50-jarige ‘Friends’-ster. Dit gebeurde vooral op momenten dat Pitt net een relatiebreuk achter de rug had. De acteur was recentelijk te zien op het feest ter ere van de vijftigste verjaardag van Aniston, waardoor de geruchten wederom op gang kwamen.

De twee trouwden in 2000 en gingen vijf jaar later weer uit elkaar. Pitt scheidde in 2016 van Angelina Jolie. Ze waren bijna tien jaar samen. Aniston verbrak haar relatie met Justin Theroux in 2018.