“Zorgwekkende” stagnatie groei hernieuwbare energie

Voor het eerst sinds 2001 zijn er vorig jaar in de wereld niet meer installaties voor hernieuwbare energie bijgekomen dan in het jaar ervoor. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IAE), dat spreekt van onverwachte en “zorgwekkende” cijfers. Netto kwam er zo’n 180 Gigawatt aan installaties voor onder meer zonne-, wind- en bio-energie bij. Dat is evenveel als er in 2017 was bijgekomen. Volgens de IAE is er tussen dit jaar en 2030 elk jaar gemiddeld 300 GW extra hernieuwbare capaciteit nodig om de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen.

“De wereld kan het zich niet veroorloven om op de pauzeknop te drukken als het over de uitbreiding van hernieuwbare energie gaat”, zegt IEA-topman Fatih Birol. “Overheden moeten snel handelen om bij te sturen en een snellere opvolging van nieuwe projecten mogelijk te maken.” Onder meer een plotse verandering in het Chinese beleid rond zonne-energie, deed de groei slabakken.







Bron: Belga