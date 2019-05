Uiteenlopende boetes voor Genk, Kortrijk en Lommel

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag boetes van 4.000 euro, 2.000 euro en 1.500 euro opgelegd aan respectievelijk KRC Genk, KV Kortrijk en SK Lommel wegens supportersincidenten. De grootste boete is voor KRC Genk. De Limburgers moeten 4.000 euro ophoesten, nadat supporters in de verplaatsing naar Standard op 19 april pyrotechnisch materiaal hadden afgestoken. In de 53e minuut kwamen er vuurpijlen terecht op het voetbalterrein, in minuten 42 en 81 bleef het vuur op de tribunes. Het Bondsparket eiste een boete van 4.000 euro en dat werd weerhouden door de Geschillencommissie.

Genk zette uitvoerig uiteen welke inspanningen de club doet om dergelijke incidenten te voorkomen, maar dat mocht niet baten. Dat de club begin april nog bestraft werd met de maximumboete van 5.000 euro, nadat vier personen in de wedstrijd op het veld van Zulte Waregem gewond waren geraakt door het gebruik van pyrotechnisch materiaal, hielp de Limburgers niet. Ze ontsnapten toen aan een veroordeling tot een match achter gesloten deuren.







KV Kortrijk wordt dan weer beboet met 2.000 euro, omdat scheidsrechter Wesley Alen in de thuiswedstrijd van 20 april tegen Union geraakt werd door een plastieken flesje. Dat werd in de 72e minuut vanuit het thuisvak gegooid naar Union-speler Anas Hamzaoui terwijl die verzorging kreeg in het doelgebied. Het flesje kwam echter terecht op de dij van Alen. KV Kortrijk kon de dader niet identificeren, maar betreurt de feiten wel.

Ten slotte werd Lommel SK een boete van 1.500 euro opgelegd, nadat er in thuiswedstrijd in de play-downs tegen Roeselare op 21 april een beker bier op het veld was gegooid uit onvrede met een scheidsrechterlijke beslissing. 1B-club Lommel identificeerde de dader intussen.

bron:Â Belga