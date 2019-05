Trump ontvangt Orban volgende week op het Witte Huis

De Amerikaanse president Donald Trump ontvangt volgende week de Hongaarse premier Viktor Orban op het Witte Huis. Orban is volgende maandag (13 mei) te gast in Washington, kondigde het Witte Huis vandaag aan. Gezien de jarenlange relaties tussen beide landen willen Trump en Orban over een verdere versterking van de betrekkingen praten, meer bepaald op het gebied van handel, energie en cyberveiligheid. De rechts-conservatieve Orban is in Europa hoogst omstreden. Zijn Fidesz-partij behoort net zoals de CD&V en haar Franstalige zusterpartij CDH tot de conservatieve Europese Volkspartij (EVP). Het lidmaatschap van de Hongaarse partij is echter sinds medio maart opgeschort. In de EVP wordt de voortdurende hetze van Orban tegen de door Jean-Claude Juncker gevoerde Europese Commissie niet meer aanvaard.

Bron: Belga