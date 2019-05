Rode Neuzen Dag verruimt focus naar weerbaarheid bij jongeren

De Rode Neuzen Dag, de goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius, gaat in zijn vierde editie een ruimere blik hanteren. De vorige jaren lag de focus op het mentaal welzijn van jongeren, maar voor deze editie wordt dat verruimd naar hun mentale, fysieke en sociale weerbaarheid. Dat is vandaag bekendgemaakt bij de lancering van de editie 2019, die plaatsvindt op vrijdag 29 november. “Een op de vijf jongeren heeft mentale problemen. Hen wilden we de voorbije jaren met Rode Neuzen Dag helpen. Dit jaar ondersteunen we vijf op de vijf jongeren”, zegt Rode Neuzen Dag-supporter Birgit Van Mol (VTM). “Omdat we zien dat mentale problemen vaak samenhangen met fysieke en sociale onzekerheden, is het nodig dat we onze focus verruimen.”

Dat die ruime blik nodig is, blijkt volgens de initiatiefnemers uit een online onderzoek, dat in opdracht van Rode Neuzen Dag bij 1.000 jongeren werd uitgevoerd. Daarin geeft 48 procent van de jongeren aan te veel druk te ervaren om het goed te doen op school. Zo voelt 34 procent zich op school fysiek ongemakkelijk over zijn uiterlijk. Dertig procent van de jongeren is ook bang om er niet bij te horen. Voorts zegt zowat een kwart van de jongeren (26 procent) mentale problemen te ervaren door de druk van de sociale media.







De bedoeling van de Rode Neuzen Dag is nu om de jongeren daar beter tegen te wapenen. “Ons inzetten voor jongeren blijft nodig. Maar we gaan er dus niet komen als we enkel inzetten op mentale problemen”, beklemtoont supporter Sam De Bruyn (Qmusic).

Voor de actie wordt opnieuw fors ingezet op scholen. Het doel is om zo veel mogelijk “Rode Neuzen Scholen” te krijgen, die geld inzamelen voor een zelfgekozen project ten bate van hun leerlingen. Het bedrag dat wordt ingezameld, kan integraal door de school besteed worden aan dat project. Ook de rest van Vlaanderen wordt opgeroepen om acties te organiseren.

De Rode Neuzen Dag 2019 wordt op 29 november feestelijk afgesloten in het Sportpaleis in Antwerpen. Vorig jaar werd voor de Rode Neuzen Dag een recordbedrag van 4.269.073 euro opgehaald.

bron: Belga