Ook Lokeren mengt zich in kort geding van KV Mechelen

Na Beerschot Wilrijk, Waasland-Beveren en de Pro League zal ook Sporting Lokeren zich vandaag als tussenkomende partij aanmelden in de kortgedingprocedure die KV Mechelen heeft opgestart voor de burgerlijke rechtbank. Dat bevestigde advocaat Walter Van Steenbrugge, die de belangen van Lokeren verdedigt in het matchfixingdossier, vandaag aan Belga. Eerder namen ook de Pro League, de koepelorganisatie van de 24 Belgische profclubs, Waasland-Beveren en ook Beerschot Wilrijk hun voorzorgsmaatregelen met een vrijwillige tussenkomst, waarbij een derde opkomt om zijn belangen te verdedigen. Voor Lokeren is het belang evident. Als Waasland-Beveren, dat samen met KV Mechelen door de voetbalbond wordt vervolgd voor (een poging tot) matchfixing in de degradatiestrijd van vorig jaar, blijft de sportieve degradant alsnog in 1A.

KV Mechelen werd samen met Waasland-Beveren en dertien andere beklaagden voor de Geschillencommissie Hoger Beroep gedaagd in een matchfixingschandaal dat mogelijk op het einde van vorig seizoen heeft plaatsgevonden. Op de inleidende zitting op 30 april eiste Malinwa uitstel en een bijkomend onderzoek. Volgens de geteisterde club zijn haar rechten van verdediging geschonden. Enerzijds is er volgens KV Mechelen te weinig tijd om het tuchtproces grondig te voeren. Ter herinnering: er moeten tussen 18 en 28 mei zes zittingen plaatsvinden en er moet voor 30 juni een uitspraak zijn. Anderzijds heeft KV Mechelen toegang gevraagd tot het volledige strafdossier van het federaal parket, omdat de club de mening is toegedaan dat daar ook elementen instaan die Malinwa vrijspreken. Om die redenen zal KV Mechelen vandaag een procedure in kort geding opstarten bij de burgerlijke rechtbank.







Zo’n procedure is in strijd met het interne reglement van de Pro League, maar die laat voorlopig begaan.

