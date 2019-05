Ook in de namiddag minder dan derde cipiers aan het werk

De stakingsactie wordt ook in de namiddag goed opgevolgd in de Vlaamse gevangenissen. Bij de namiddagshift (start 14 uur) ging maar 27 procent van het geüniformeerd personeel aan de slag, meldt het gevangeniswezen. In de namiddag zijn er 75 politieagenten aanwezig. Voor de hele actie tot nu toe, sinds de start maandagavond om 22 uur, bedraagt de bezettingsgraad onder de cipiers in de Vlaamse strafinstellingen 33,2 procent (nacht, ochtendshift, dagdienst en namiddagdienst). In de cijfers zit ook de Brusselse gevangenis van Sint-Gillis.

Bij de nachtshift waren 29 agenten aanwezig, bij de ochtend 46 en voor de dagdienst 127. In Brugge en Oudenaarde moesten bovendien in totaal 14 mensen van de civiele bescherming inspringen voor andere taken.







Bij het administratief personeel en de mensen van de medische diensten en de psychosociale diensten zijn er meer werkwilligen. De bezettingsgraad voor het geüniformeerd personeel en die andere personeelscategorieën samen loopt, net als in de voormiddag, op tot boven de 40 procent (inclusief dagdienst).

bron: Belga