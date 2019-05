Nieuwe ontmoeting tussen Pompeo en Lavrov op 14 mei

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft volgende dinsdag een nieuwe ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. De twee zullen elkaar zien in het Russische Sotsji. Dat heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag bekendgemaakt. Gisteren zagen de twee Buitenlandministers elkaar nog in Finland, in de marge van een top van de Arctische Raad. Daar had Pompeo uitgehaald naar de “agressieve houding” van China en Rusland in het noordpoolgebied. Lavrov weigerde vandaag te reageren op “een politieke uitspraak bedoeld om een bepaald effect uit te lokken”. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov zei niet uit te sluiten dat ook president Vladmir Poetin Pompeo zal zien, zonder echter meer details te geven.

Rusland en de Verenigde Staten kruisten de voorbije dagen verschillende keren de degens over Venezuela. Washington heeft Moskou opgeroepen het Zuid-Amerikaanse land te “verlaten”. Sinds maart zijn een honderdtal Russische militairen ter plaatse. Moskou van zijn kant vraagt Washington dan weer om zijn steun aan de oppositie stop te zetten.







Vandaag nog raakte bekend dat Pompeo een voor vandaag gepland bezoek aan Berlijn afzegt vanwege “dringende zaken”. De ontmoetingen die Pompeo in Berlijn zou hebben met bondskanselier Angela Merkel en minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas worden uitgesteld naar een latere datum.

Bron: Belga