Nieuw liveconcours voor aanstormend muzikaal talent boven doopvont gehouden

Sound Track, dat is de naam van een nieuw liveconcours voor aanstormend muzikaal talent dat vanaf dit najaar zijn beslag kent in de concertzalen van muziekclubs en jeugdhuizen evenredig verspreid over de vijf Vlaamse provincies en Brussel. Het gaat om de opvolger van de vroegere pop- en rockconcoursen zoals Limbomania, Rockvonk en Westtalent. De 18 winnaars – 3 per regionale finale – stromen door naar een ambitieus kansenparcours in 2020. Cultuur is niet langer een bevoegdheid van de provincies. Daardoor dreigden de provinciale middelen voor (pop)muziek en daarmee ook de organisatie van de provinciale pop- en rockconcoursen te verdwijnen. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz nam anderhalf jaar geleden de ongerustheid weg door Poppunt de opdracht te geven met de middelen een toekomstplan te schrijven voor de ontwikkeling van muzikaal talent op bovenlokaal niveau.

Poppunt, de muziekclubs, Ancienne Belgique en de Vlaamse en Brusselse jeugdhuizen slaan nu de handen in elkaar om samen een nieuwe generatie artiesten te ondersteunen. “Dit is een historisch moment voor ons muzieklandschap. Nog nooit engageerden zich zoveel spelers uit de muzieksector om samen ons talent te ondersteunen”, aldus Luc Nowé van Poppunt.

Tot en met 28 juni kan aanstormend talent zich voor Sound Track melden via het online platform vi.be. Alle genres en stijlen zijn welkom. Daaruit worden 136 artiesten gekozen die doorgaan naar de selectiefase. Tijdens de laatste twee weekends van september en de eerste van oktober vinden dan 23 selectieavonden plaats in de concertzalen van muziekclubs en jeugdhuizen. Zesenveertig van de 136 deelnemende artiesten gaan naar zes regionale finales.

De 18 winnaars daarvan krijgen begin 2020 de kans om deel te nemen aan een meerdaagse bootcamp, met inspiratiesessies, zakelijk advies en artistieke begeleiding. De artiesten bepalen er samen met muziekprofessionals hun parcours voor dat jaar. Nadien krijgen ze een menukaart aan mogelijkheden. Alles kan, van een jaar lang persoonlijke begeleiding, residenties in de muziekclubs, over ondersteuning door grafische artiesten en fotografen, opnametijd in professionele studio’s, nationale exposure tot buitenlandse showcases en shows in een gloednieuw podiumcircuit van Vlaamse jeugdhuizen.

bron: Belga