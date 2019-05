Lijsttrekker Franse socialisten ziet Magnette als kandidaat-voorzitter Europese Commissie

De lijsttrekker van de Franse socialisten voor de Europese verkiezingen, Raphaël Glucksmann, wil dat zijn Waalse collega Paul Magnette de gezamenlijke kandidaat van groenen en socialisten zou zijn voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Dat schrijft de Franse krant le Figaro. “Een rookgordijn”, vindt de lijsttrekker van de Franse groenen, Yannick Jadot, terwijl Magnette de deur niet sluit. “We hebben fundamentele meningsverschillen met Frans Timmermans”, licht Glucksmann toe. De Franse essayist sloot zich met zijn partij Place publique aan bij de Franse PS voor de Europese verkiezingen. De Nederlander Timmermans is eerste ondervoorzitter van de Commissie en kandidaat van de Europese socialistische partij (PES) om Jean-Claude Juncker op te volgen. Maar een deel van de socialistische fractie vindt dat hij zich te veel vereenzelvigd heeft met het liberaal beleid van de Europese Commissie.

Glucksmann pleit voor een gezamenlijke kandidaat van de PES en de Europese groenen voor het commissievoorzitterschap. “Dat is de enige kans om te kunnen strijden met de conservatieve kandidaat (de Duitser Manfred Weber, kandidaat voor de EVP, nvdr.). Ik stel voor dat dit Paul Magnette wordt”, bevestigde Raphaël Glucksmann aan Le Figaro.







De huidige burgemeester van Charleroi, die aankondigde zijn Europese zitje niet te zullen opnemen indien hij verkozen raakt, sluit de deur niet. “Indien de machtsverhoudingen het toelaten, zullen we een andere kandidaat voorstellen, en in dat geval sta ik open voor de discussie”, antwoordde hij aan de Franse krant.

Magnette had eerder aan Belga verklaard dat hij zich pas op 2 juli, de installatiedatum van het Europees Parlement, zou laten vervangen door zijn opvolger, Marc Tarabella. Tot dan zou hij wel als Europees verkozene deelnemen aan de coördinatievergaderingen, waar de grote post-electorale knopen binnen het parlement worden doorgehakt.

De Franse lijsttrekker van de groenen Yannick Jadot vindt dat Glucksmann een ‘rookgordijn’ aanlegt. “Raphaël Glucksmann lanceert een hypothese die hem goed uitkomt in het politieke debat, maar het is een grap. Ik wil nog geloven in zijn eerlijkheid, maar ik weet hoe het er in het Europees Parlement aan toe gaat. Frans Timmermans beantwoordt aan het profiel van de sociaaldemocratische fractie”, zei hij.

Magnette, die in de Europese schijnwerpers verscheen tijdens de CETA-crisis in 2016, was reeds door de zieltogende Franse PS gevraagd als Europees lijsttrekker, maar de gewezen Waalse minister-president had dat aanbod afgewezen.

bron: Belga